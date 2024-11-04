История обменного курса доминиканское песо–аргентинские песо

Обменный курс доминиканских песо/аргентинские песо сейчас составляет 16,504, отражая изменение в размере 0.038% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость доминиканских песо оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.355% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс доминиканское песо/аргентинские песо колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 16,523, и минимумом, равным 16,433, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.262%.