История обменного курса датская крона–вьетнамские донги

Обменный курс датские кроны/вьетнамские донги сейчас составляет 3 634,560, отражая изменение в размере -0.287% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость датских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.093% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс датская крона/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3 714,840, и минимумом, равным 3 630,500, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.875%.