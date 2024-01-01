История обменного курса франк Джибути–вьетнамские донги

Обменный курс франка Джибути/вьетнамские донги сейчас составляет 142,195, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.075% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 143,015, и минимумом, равным 141,986, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.234%.