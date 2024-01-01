История обменного курса франк Джибути–узбекские сомы

Обменный курс франка Джибути/узбекские сомы сейчас составляет 72,067, отражая изменение в размере 0.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.076% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/узбекские сомы колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 72,122, и минимумом, равным 71,846, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.235%.