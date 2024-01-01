История обменного курса франк Джибути–угандийские шиллинги

Обменный курс франка Джибути/угандийские шиллинги сейчас составляет 20,581, отражая изменение в размере 0.051% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.129% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 20,774, и минимумом, равным 20,546, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.534%.