История обменного курса франк Джибути–тонганские паанги

Обменный курс франка Джибути/тонганские паанги сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.473% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.833%.