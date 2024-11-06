История обменного курса франк Джибути–эсватинские эмалангени

Обменный курс франка Джибути/эсватинские эмалангени сейчас составляет 0,099, отражая изменение в размере 0.338% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.326% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/эсватинские эмалангени колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,100, и минимумом, равным 0,097, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.157%.