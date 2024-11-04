История обменного курса франк Джибути–суринамские доллары

Обменный курс франка Джибути/суринамские доллары сейчас составляет 0,197, отражая изменение в размере 0.243% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.469% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/суринамские доллары колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,197, и минимумом, равным 0,192, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.376%.