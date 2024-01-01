История обменного курса франк Джибути–сейшельские рупии

Обменный курс франка Джибути/сейшельские рупии сейчас составляет 0,078, отражая изменение в размере 2.136% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.561% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,084, и минимумом, равным 0,075, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 8.885%.