История обменного курса франк Джибути–мозамбикские метикалы

Обменный курс франка Джибути/мозамбикские метикалы сейчас составляет 0,357, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/мозамбикские метикалы колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,359, и минимумом, равным 0,357, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.285%.