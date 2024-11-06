История обменного курса франк Джибути–мексиканские песо

Обменный курс франка Джибути/мексиканские песо сейчас составляет 0,113, отражая изменение в размере 0.706% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.396% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/мексиканские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,117, и минимумом, равным 0,111, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.653%.