История обменного курса франк Джибути–малавийские квачи

Обменный курс франка Джибути/малавийские квачи сейчас составляет 9,751, отражая изменение в размере -0.004% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.362% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/малавийские квачи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 9,782, и минимумом, равным 9,715, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.383%.