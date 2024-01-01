История обменного курса франк Джибути–мальдивские руфии

Обменный курс франка Джибути/мальдивские руфии сейчас составляет 0,087, отражая изменение в размере 0.031% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.036% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/мальдивские руфии колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,087, и минимумом, равным 0,086, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.287%.