История обменного курса франк Джибути–монгольские тугрики

Обменный курс франка Джибути/монгольские тугрики сейчас составляет 19,159, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.146% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/монгольские тугрики колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 19,189, и минимумом, равным 19,103, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.265%.