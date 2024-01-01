吉布地法郎兌蒙古圖格里克匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌蒙古圖格里克的匯率目前為19.006，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.117%。

在過去一星期，吉布地法郎兌蒙古圖格里克的匯率波動，在26-07-2024高見19.062，並在25-07-2024低見18.989。最大的24小時價格見於26-07-2024，其價值上升了0.374%。