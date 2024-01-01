История обменного курса франк Джибути–малагасийские ариари

Обменный курс франка Джибути/малагасийские ариари сейчас составляет 25,967, отражая изменение в размере 0.094% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.230% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/малагасийские ариари колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 25,988, и минимумом, равным 25,749, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.530%.