История обменного курса франк Джибути–казахстанские тенге

Обменный курс франка Джибути/казахстанские тенге сейчас составляет 2,768, отражая изменение в размере 0.048% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.795% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,774, и минимумом, равным 2,743, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.469%.