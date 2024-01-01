История обменного курса франк Джибути–коморские франки

Обменный курс франка Джибути/коморские франки сейчас составляет 2,581, отражая изменение в размере 0.324% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.201% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/коморские франки колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,589, и минимумом, равным 2,532, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.885%.