吉布地法郎兌科摩羅法郎匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌科摩羅法郎的匯率目前為2.548，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.135%。

在過去一星期，吉布地法郎兌科摩羅法郎的匯率波動，在24-07-2024高見2.554，並在21-07-2024低見2.540。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.144%。