История обменного курса франк Джибути–камбоджийские риели

Обменный курс франка Джибути/камбоджийские риели сейчас составляет 22,831, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.038% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/камбоджийские риели колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 22,879, и минимумом, равным 22,821, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.139%.