История обменного курса франк Джибути–венгерские форинты

Обменный курс франка Джибути/венгерские форинты сейчас составляет 2,135, отражая изменение в размере 0.407% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.885% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/венгерские форинты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 2,164, и минимумом, равным 2,098, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.030%.