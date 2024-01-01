История обменного курса франк Джибути–гаитянские гурды

Обменный курс франка Джибути/гаитянские гурды сейчас составляет 0,737, отражая изменение в размере 0.008% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.227% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/гаитянские гурды колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,738, и минимумом, равным 0,735, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.354%.