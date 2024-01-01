История обменного курса франк Джибути–гамбийские даласи

Обменный курс франка Джибути/гамбийские даласи сейчас составляет 0,395, отражая изменение в размере 0.852% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.098% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,400, и минимумом, равным 0,392, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.467%.