История обменного курса франк Джибути–египетские фунты

Обменный курс франка Джибути/египетские фунты сейчас составляет 0,277, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.872% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/египетские фунты колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,278, и минимумом, равным 0,273, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.821%.