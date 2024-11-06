История обменного курса франк Джибути–колумбийские песо

Обменный курс франка Джибути/колумбийские песо сейчас составляет 24,406, отражая изменение в размере 0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.196% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/колумбийские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 25,169, и минимумом, равным 24,217, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.198%.