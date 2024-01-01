франк Джибути канадские доллары История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса франк Джибути канадские доллары. Это сводная страница франк Джибути (DJF) канадские доллары (CAD) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные DJF и CAD за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
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График изменения обменного курса DJF к CAD
1 DJF = 0,00782 CAD
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История обменного курса франк Джибути–канадские доллары
Обменный курс франка Джибути/канадские доллары сейчас составляет 0,008, отражая изменение в размере 0.123% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.182% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/канадские доллары колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 0,008, и минимумом, равным 0,008, на 05-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.365%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из франков Джибути в канадские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите DJF из выпадающего списка для исходной валюты и CAD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из DJF в CAD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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