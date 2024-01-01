История обменного курса франк Джибути–бразильские реалы

Обменный курс франка Джибути/бразильские реалы сейчас составляет 0,032, отражая изменение в размере -0.572% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.174% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/бразильские реалы колебался между максимумом, который 02-11-2024 дошел до 0,033, и минимумом, равным 0,032, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.039%.