История обменного курса франк Джибути–бангладешские таки

Обменный курс франка Джибути/бангладешские таки сейчас составляет 0,672, отражая изменение в размере 0.047% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.153% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/бангладешские таки колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 0,675, и минимумом, равным 0,671, на 02-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.418%.