吉布地法郎兌孟加拉塔卡匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌孟加拉塔卡的匯率目前為0.660，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.122%。

在過去一星期，吉布地法郎兌孟加拉塔卡的匯率波動，在24-07-2024高見0.661，並在26-07-2024低見0.659。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.119%。