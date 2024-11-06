История обменного курса чешская крона–франки КФА BCEAO

Обменный курс чешские кроны/франки КФА BCEAO сейчас составляет 25,955, отражая изменение в размере -0.232% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.243% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 26,019, и минимумом, равным 25,789, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.190%.