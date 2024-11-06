чешская крона франки КФА BCEAO История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса чешская крона франки КФА BCEAO. Это сводная страница чешская крона (CZK) франки КФА BCEAO (XOF) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные CZK и XOF за 5 лет с 09-11-2019 по 09-11-2024.
График изменения обменного курса CZK к XOF
1 CZK = 25,95520 XOF
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История обменного курса чешская крона–франки КФА BCEAO
Обменный курс чешские кроны/франки КФА BCEAO сейчас составляет 25,955, отражая изменение в размере -0.232% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.243% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/франки КФА BCEAO колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 26,019, и минимумом, равным 25,789, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.190%.
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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в франки КФА BCEAO
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и XOF из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в XOF, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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