История обменного курса чешская крона–турецкие лиры

Обменный курс чешские кроны/турецкие лиры сейчас составляет 1,458, отражая изменение в размере -0.521% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.723% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/турецкие лиры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,483, и минимумом, равным 1,445, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.912%.