История обменного курса чешская крона–тунисские динары

Обменный курс чешские кроны/тунисские динары сейчас составляет 0,132, отражая изменение в размере -0.320% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.042% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/тунисские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,133, и минимумом, равным 0,131, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.651%.