История обменного курса чешская крона–сьерра-леонские леоне

Обменный курс чешские кроны/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 965,021, отражая изменение в размере -0.494% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.464% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 989,659, и минимумом, равным 956,564, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.209%.