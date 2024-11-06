История обменного курса чешская крона–панамские бальбоа

Обменный курс чешские кроны/панамские бальбоа сейчас составляет 0,042, отражая изменение в размере -0.535% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.821% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/панамские бальбоа колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,043, и минимумом, равным 0,042, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.941%.