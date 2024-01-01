История обменного курса чешская крона–либерийские доллары

Обменный курс чешские кроны/либерийские доллары сейчас составляет 8,107, отражая изменение в размере -0.151% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.281% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/либерийские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 8,291, и минимумом, равным 8,061, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.