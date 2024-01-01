История обменного курса чешская крона–кувейтские динары

Обменный курс чешские кроны/кувейтские динары сейчас составляет 0,013, отражая изменение в размере -0.519% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.848% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/кувейтские динары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,013, и минимумом, равным 0,013, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.889%.