История обменного курса чешская крона–киргизские сомы

Обменный курс чешские кроны/киргизские сомы сейчас составляет 3,654, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.664% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/киргизские сомы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3,700, и минимумом, равным 3,614, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.143%.