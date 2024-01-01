История обменного курса чешская крона–индонезийские рупии

Обменный курс чешские кроны/индонезийские рупии сейчас составляет 664,624, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.132% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/индонезийские рупии колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 680,070, и минимумом, равным 664,090, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.914%.