История обменного курса чешская крона–гондурасские лемпиры

Обменный курс чешские кроны/гондурасские лемпиры сейчас составляет 1,068, отражая изменение в размере -0.687% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.750% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/гондурасские лемпиры колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 1,086, и минимумом, равным 1,061, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.914%.