История обменного курса чешская крона–гайанские доллары

Обменный курс чешские кроны/гайанские доллары сейчас составляет 8,871, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.887% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/гайанские доллары колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 9,036, и минимумом, равным 8,786, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.