История обменного курса чешская крона–конвертируемые марки Боснии и Герцеговины

Обменный курс чешские кроны/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины сейчас составляет 0,077, отражая изменение в размере -0.215% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.244% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/конвертируемые марки Боснии и Герцеговины колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,078, и минимумом, равным 0,077, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.189%.