История обменного курса чешская крона–азербайджанские манаты

Обменный курс чешские кроны/азербайджанские манаты сейчас составляет 0,072, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.772% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/азербайджанские манаты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 0,073, и минимумом, равным 0,072, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.