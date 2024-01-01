Мозамбикский метикал (MZN)
Название валюты
Мозамбикский метикал
Символ валюты
MT
Обменный курс для MZN
|USD
|EUR
|GBP
|INR
|JPY
|RUB
|AUD
|ZAR
|Из MZN
|0.01573
|0.01440
|0.01212
|1.31524
|2.46070
|1.38276
|0.02336
|0.28600
|В MZN
|63.58140
|69.43410
|82.50640
|0.76032
|0.40639
|0.72319
|42.80940
|3.49650
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