Мозамбикский метикал (MZN)

Название валюты

Мозамбикский метикал

MT

Обменный курс для MZN

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
Из MZN0.01573 0.01440 0.01212 1.31524 2.46070 1.38276 0.02336 0.28600
В MZN63.58140 69.43410 82.50640 0.76032 0.40639 0.72319 42.80940 3.49650

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