莫桑比克梅蒂卡爾 (MZN)

貨幣名稱

莫桑比克梅蒂卡爾

MT

MZN 匯率

 USD EUR GBP INR JPY RUB AUD ZAR
從MZN0.01568 0.01466 0.01255 1.30786 2.47325 1.44057 0.02400 0.29496
至MZN63.78050 68.21640 79.65230 0.76461 0.40433 0.69417 41.66460 3.39027

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