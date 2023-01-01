100 коста-риканских колонов в тайские баты

Сконвертируйте CRC в THB по реальному обменному курсу

100 crc
6,71 thb

1.00000 CRC = 0.06709 THB

Среднерыночный курс в 8:59 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса CRC к THB

1 мин. назад 1 CRC → 0 THB
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859651.0734589.0911.452591.66840.9590518.3979
1GBP1.1632611.2487103.6361.689741.940781.1156321.4015
1USD0.931550.800833182.9951.35321.554240.893417.139
1INR0.01122450.009649170.012048910.01630460.01872690.01076450.206506

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из костариканских колонов в тайские баты

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CRC из выпадающего списка для исходной валюты и THB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CRC в THB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for коста-риканских колонов

CRC в USD

CRC в EUR

CRC в GBP

CRC в INR

CRC в JPY

CRC в RUB

CRC в AUD

CRC в ZAR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Коста-риканский колон / Тайский бат
1 CRC0.06709 THB
5 CRC0.33545 THB
10 CRC0.67090 THB
20 CRC1.34180 THB
50 CRC3.35451 THB
100 CRC6.70902 THB
250 CRC16.77255 THB
500 CRC33.54510 THB
1000 CRC67.09020 THB
2000 CRC134.18040 THB
5000 CRC335.45100 THB
10000 CRC670.90200 THB
Обменные курсы Тайский бат / Коста-риканский колон
1 THB14.90530 CRC
5 THB74.52650 CRC
10 THB149.05300 CRC
20 THB298.10600 CRC
50 THB745.26500 CRC
100 THB1490.53000 CRC
250 THB3726.32500 CRC
500 THB7452.65000 CRC
1000 THB14905.30000 CRC
2000 THB29810.60000 CRC
5000 THB74526.50000 CRC
10000 THB149053.00000 CRC