5 коста-риканских колонов в боливийские боливиано
Сконвертируйте CRC в BOB по реальному обменному курсу
График изменения обменного курса CRC к BOB
1 CRC = 0,01299 BOB
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из костариканских колонов в боливийские боливиано
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите CRC из выпадающего списка для исходной валюты и BOB из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CRC в BOB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
А вы переплачиваете своему банку?
Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.
|Обменные курсы Боливийский боливиано / Коста-риканский колон
|1 BOB
|76.98020 CRC
|5 BOB
|384.90100 CRC
|10 BOB
|769.80200 CRC
|20 BOB
|1539.60400 CRC
|50 BOB
|3849.01000 CRC
|100 BOB
|7698.02000 CRC
|250 BOB
|19245.05000 CRC
|500 BOB
|38490.10000 CRC
|1000 BOB
|76980.20000 CRC
|2000 BOB
|153960.40000 CRC
|5000 BOB
|384901.00000 CRC
|10000 BOB
|769802.00000 CRC