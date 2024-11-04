История обменного курса швейцарский франк–тихоокеанские франки

Обменный курс швейцарских франка/тихоокеанские франки сейчас составляет 126,571, отражая изменение в размере 0.171% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.129% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/тихоокеанские франки колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 127,319, и минимумом, равным 126,086, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.595%.