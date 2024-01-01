История обменного курса швейцарский франк–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс швейцарских франка/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 7,738, отражая изменение в размере -0.310% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.423% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 7,860, и минимумом, равным 7,694, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.