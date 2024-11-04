История обменного курса швейцарский франк–тонганские паанги

Обменный курс швейцарских франка/тонганские паанги сейчас составляет 2,643, отражая изменение в размере -0.942% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.271% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/тонганские паанги колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,737, и минимумом, равным 2,641, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -2.095%.