История обменного курса швейцарский франк–тайские баты

Обменный курс швейцарских франка/тайские баты сейчас составляет 39,125, отражая изменение в размере 0.589% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.186% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/тайские баты колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 39,282, и минимумом, равным 38,862, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 03-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.387%.